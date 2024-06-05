تفاصيل إنشاء ستاد الأهلي الجديد (شاهد)

أكد أشرف محمود، المعلق الرياضي، أن كل نادٍ من أندية الدوري يمتلك ملاعب تدريب، ولا يوجد هناك ستادات للعب المباريات وفق اشتراطات الاتحاد الإفريقي، مثل ستاد السكة الحديد، والمقاولون العرب، منوها بأن ستاد الأهلي هو الأول من نوعه في مصر بالنظام العالمي.

إنشاء ستاد الأهلي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود وأحمد دياب ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الأهلي بادر بإنشاء استاد الأهلي من خلال الترويج للفكرة منذ 4 سنوات.

وتابع أشرف محمود: النادي الأهلي دشن تجربة عالمية بإنشاء مدينة رياضية عالمية وليس بناء ستاد فقط، مشددا على أن الأهلي لم يتكلف جنيها واحدا لإنشاء الاستاد، وإنما استغل اسمه في شراكات مع شركات عالمية بنظام حق الانتفاع.

تعميم الفكرة على كل الأندية في مصر

واختتم قائلا: نتمنى تعميم الفكرة على كل الأندية في مصر؛ من أجل تطوير الكرة المنصرية والتحول لفكرة الاستثمار الرياضي.

جدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، شهد تدشين مشروع القرن بالنادي الأهلي، والذي يضم مدينة رياضية متكاملة تشتمل علي استاد وفندق ومدرسة وجامعة ومستشفى ومتحف للأهلى، والذي أقيم في فرع النادي بالشيخ زايد، بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ولفيف من الشخصيات العامة والرياضية ورموز النادي الأهلي.

وخلال كلمته، قال وزير الشباب والرياضة:" إنه اعتاد على حضور افتتاحات وتدشين مشروعات إنشائية للنادي الأهلي، والتي كان من بينها وضع حجر الأساس لفرع الأهلي في التجمع الخامس، والذي تم افتتاحه بشكل رسمي خلال الفترة الماضية، إلى جانب العديد من المناسبات المتعددة داخل النادي".

وأضاف"صبحي": "دائماً ما يكون هناك حدث تنموي جديد داخل الأهلي يتناسب مع رؤية الدولة المصرية في الإنجازات والتطوير"، مؤكداً على أن المشروع يتماشى مع رؤية الدولة المصرية والتي تولي اهتماماً كبيراً بملف التطوير والاستثمار في قطاع الرياضية بشكل عام.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في الرياضة، وتم إطلاق العنان للمؤسسات والأندية من خلال قانون الرياضة لإنشاء شركات، وهو ما تحقق داخل الأهلي من خلال وجود شركات متعددة من بينها شركة الأهلي للمنشآت.

وأشار وزير الرياضة إلى أن الطفرة الكبيرة في المنشآت داخل مصر ومنها المدينة الأولمبية العالمية والتي تضم كافة أنواع النشاط الرياضي.

واختتم وزير الشباب والرياضة كلمته: "نبارك بشدة للنادي الأهلي هذا الحدث وندعم عملية التطوير في كافة الأندية المصرية".



