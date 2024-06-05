خالد رفعت يؤكد على تطبيق عقوبات ضخمة للاعتذار عن المشاركة بكأس الرابطة

كشف خالد رفعت مستشار العلاقات الدولية برابطة الأندية المصرية المحترفة العديد من النقاط الهامة بشأن بطولة الدوري المصري الممتاز، وتحديث نظامه تخطى عقبات السنوات السابقة

وقال رفعت ان رابطة الأندية طرحت نموذج الدوري البلجيكي على الأندية في أول موسم للرابطة، وتم رفض المقترح

وأكد أن تطبيق تجربة الدوري البلجيكي في مصر يُساعد على تقليل عدد الجولات وإنهاء الموسم مبكرا

ونوه عدم الانتظام في الإعلان عن مواعيد بطولات إفريقيا يؤثر على انتظام مسابقة الدوري

وأشار إلى أن رابطة الأندية تدرس تغليظ غرامات الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس الرابطة، فيما وضعت دراسة من أجل تطبيق فكرة البيع الجماعي لحقوق الأندية خلال الفترة المقبلة

وأردف الزمالك ظُلم تسويقيا في بعض الأوقات وليس بشكل دائم، مؤكدا أن استقرار الإدارات أثر بشكل كبير على الحقوق التسويقية لنادي الزمالك

