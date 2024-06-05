قانوني يكشف لـ"الوفد" عقوبة ذبح الأضاحي في الشوارع

في عيد الأضحى المبارك 2024، يحرص الكثير من المسلمون على ذبح الأضاحي بغية توزيعها للمستحقين من المواطنين، حيث يلجأ البعض منهم إلى الذبح خارج المجازر" السلخانة"، وهو ما يعرضهم لعقوبة وفقًا للقانون.

وفي السياق قال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إن القانون وضع اشتراطات لذبح الأضاحي بأن تكون في المجازر حيث أن المادة ( 136) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، قد نصت على أنه لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسمياً للذبح أو مجازر عامة، ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر.

أيمن محفوظ المحامي بالنقض

وأضاف محفوظ في تصريحات خاصة لـ" بوابة الوفد" أنه وضعت المادة 143 مكرر من ذات القانون عقوبه على كل مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة وبغرامة تصل إلى 500جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتابع المحامي بالنقض:" هناك قرار وزاري بتجريم الذبح خارج المجارز برقم 517 لسنة 1986، وينص على الحبس لمدة سنة والغرامة، فضلاً عن الجرائم الأخرى المتعلقة بقانون البيئة وإشغال الطريق، قائلا:" تلك العقوبات تتعدد بعقوبة الغرامة التي تصل الى 10 الالاف جنيه، وهذا ليس الا للمحافظة على الصحة العامة وعدم انتشار الامراض خاصة انتشار الأوبئة".