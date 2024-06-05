يواجه منتخب السعودية نظيره الباكستاني غدا الخميس 6 يونيو الجاري، في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويلتقي منتخب السعودية ضد باكستان غدا الخميس الموافق 6 يونيو الجاري، في التصفيات الآسيوية في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويتصدر منتخب السعودية مجموعته في التصافيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، برصيد 10 نقاط.



أبرزهم سالم الدوسري.. غيابات منتخب السعودية ضد باكستان في تصفيات آسيا 2027



وتناولت صحيفة الرياضية السعودية، أن سالم الدوسري، لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، شارك في التدريبات الجماعية، خلال معسكر الأخضر الجاري حاليًّا في الرياض.

وأضافت الصحيفة السعودية، أن اللاعب اكتفى بتمارين داخل صالة الحديد أمس، بسبب شعوره بآلام عضلية قبل أن يلتحق بزملائه في الحصة التدريبية التي شهدت مشاركة جميع اللاعبين.



وأختتمت الصحيفة حديثها، أن الإيطالي مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي, عمد إلى تنويع الحصة التدريبية، وبدأها بالتركيز على النواحي اللياقية، ثم فرض تدريبات تكتيكية متنوعة.



وكشف المنتخب السعودي، عن عدم قدرة حسان تمبكتي، قلب دفاع نادي الهلال، على استكمال التدريبات "الجماعية" مع زملائه في الأخضر.