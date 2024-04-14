مسيرة احتجاجية من أمام مقر السفارة الأمريكية بتونس

دعا نشطاء وسياسيون ومواطنون تونسيون، خلال المسيرة الاحتجاجية الدورية أمام مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، إلى طرد السفير الأمريكي احتجاجا على تواصل الحرب في قطاع غزة وتنديدا بالدعم الأمريكي المتواصل لإسرائيل.

ويأتي هذا الحراك الاحتجاجي استجابة إلى الدعوة العامة التي أطلقتها "الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع" لدعم صمود الشعب الفلسطيني وتنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين العزل.

ومن أمام مبنى السفارة هتف المشاركون في الوقفة الاحتجاجية: "الشعب يريد طرد السفير.. الشعب يريد غلق السفارة"، محمّلين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها مسؤولية الكارثة الإنسانية المستمرة في غزة.

وقال عضو "الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع"، صلاح الدين المصري، لـ"سبوتنيك": "بهذه المسيرة نجدّد دعمنا للقضية الأم ووقفونا إلى جانب الحق الفلسطيني وتنديدنا بسياسة القتل والدمار والتهجير والتجويع التي تنتهجها إسرائيل لمحق الهوية الفلسطينية".

ولفت المصري، إلى أن "التونسيين يرابطون أسبوعيا أمام مقر السفارة الأمريكية منذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023"، مشددا على أن المسؤولية الأمريكية واضحة فيما يحدث في غزة.

واعتبر المتحدث أن العملية العسكرية الإيرانية ضد إسرائيل أمس "عرّت الانحياز الأمريكي الفاضح لإسرائيل وتستر المعسكر الغربي على جرائم ضد الإنسانية أكدتها المحاكم الدولية".

وأضاف: "القوى الغربية هي شريكة في هذا العدوان، من خلال الدعم السياسي واللوجستي والعسكري الذي تقدمه لإسرائيل، وآخره مشاركة كل من الولايات المتحدة وفرنسا في إحباط المسيرات الإيرانية".

ودعا المصري السلطات التونسية وعلى رأسها رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى تفعيل المطالب الشعبية التي تنادي بطرد سفراء الدول الشريكة في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.

وقال عضو الشبكة التونسية: "للتصدي لمنظومة التطبيع إن على الحكومات العربية بالأخص والدول الديمقراطية أن توّحد مواقفها وتتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن الحق الإنساني وتتخذ خطوات عملية لوقف حملات التهجير والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني".

وشدد المصري على أن فتح المعابر وإدخال المساعدات الغذائية والطبية لأهالي قطاع غزة هو أولية قصوى في ظل الوضع الإنساني الكارثي في القطاع الذي فاقمته سياسة التجويع.

الضربة الإيرانية "تعرّي" ضعف إسرائيل

وفي تصريح لـ "سبوتنيك"، قال الناطق الرسمي باسم حزب التيار الشعبي، محسن النابتي، إن التحركات الاحتجاجية التي يقودها التونسيون أحزابا ومنظمات ونشطاء مشروعة وتبرهن على تمسك الشعب التونسي بالقضية الفلسطينية.

وأضاف: "سنعمل على أن يستمر هذا الزخم الشعبي وأن يتطور في اتجاه اتخاذ خطوات عملية تدعم الحق الفلسطيني وتفضي إلى محاسبة إسرائيل وحلفائها على جرائمها".