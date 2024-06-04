الأرصاد تحذر: درجة الحرارة تصل إلى 45 في الظل

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

وقالت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية برنامج «الحكاية» المعروض عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الإثنين، إن البلاد لا زالت تتأثر بموجة شديدة الحرارة تؤثر على معظم أنحاء الجمهورية.

وأضافت أنه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة بقيمة أكثر، مشيرة إلى أن الموجة الحارة مستمرة حتى بداية الأسبوع المقبل.

وأوضحت أن ذروة الموجة الحارة لم تأت بعد، مبينة أن ذروة الموجة الحارة ستكون نهاية هذا الأسبوع، إذ تصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 40 درجة في الظل، وعلى محافظات الصعيد إلى 45 درجة مئوية في الظل.

سبب ارتفاع درجات الحرارة

وأشارت عضو المركز الإعلامي للأرصاد إلى تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية قادمة من شبه الجزيرة العربية، إضافة إلى مرتفع جوي يعمل زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.