نصائح مهمة للوقاية من اسمرار البشرة

يحدث اسمرار البشرة نتيجة لزيادة إنتاج صبغة الميلانين في الجلد، كرد فعل طبيعي لحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة.

وبينما يُضفي اسمرار البشرة لوناً برونزياً جميلاً على بعض الأشخاص، إلا أنه قد يصبح مشكلةً مزعجةً للآخرين، خاصةً عندما يكون غير متساوٍ أو يؤثر على لون الوجه بشكل عام.

أسباب اسمرار البشرة عوامل عديدة:

العوامل الداخلية:

الوراثة: تلعب الجينات دوراً هاماً في تحديد كمية صبغة الميلانين التي يُنتجها الجسم. فالأشخاص ذوو البشرة الفاتحة يكونون أكثر عرضة لاسمرار البشرة من ذوي البشرة الداكنة.

التغيرات الهرمونية: تؤثر التغيرات الهرمونية، مثل الحمل وانقطاع الطمث، على إنتاج صبغة الميلانين. وهذا ما يفسر ظهور الكلف والنمش والبقع الداكنة في هذه المراحل.

بعض الأدوية: قد تسبب بعض الأدوية، مثل مضادات حب الشباب ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية، اسمرار البشرة كأثر جانبي.

الحالات الطبية: قد تؤدي بعض الحالات الطبية، مثل مرض السكري و داء أديسون، إلى اسمرار البشرة.

العوامل الخارجية:

التعرض لأشعة الشمس الضارة: تُعد أشعة الشمس الضارة السبب الرئيسي لاسمرار البشرة. فعند تعرُّض الجلد لأشعة الشمس، تقوم الخلايا الصباغية بإنتاج المزيد من صبغة الميلانين لحماية البشرة من التلف.

العوامل البيئية: تلعب العوامل البيئية، مثل التلوث و الغبار، دوراً في اسمرار البشرة.

التهاب الجلد: قد تؤدي بعض التهابات الجلد، مثل الأكزيما والصدفية، إلى اسمرار البشرة في المناطق المصابة

طرق الوقاية من اسمرار البشرة

العسل الطبيعي: يُعرف العسل بخصائصه المرطبة والمغذية للبشرة، كما أنه يساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها.

البابايا: تُعد البابايا غنية بإنزيم البابايين الذي يساعد على تقشير البشرة

الزبادي: يُعرف الزبادي بتهدئة البشرة وتفتيحها، فهو يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يعمل على تسريع تجديد خلايا البشرة.

الكركم: يعمل الكركم على تبييض البشرة وازالة البقع الداكنة منها، وذلك لأنه غني بفيتامين سي الذي يساعد في بناء الكولاجين الذي يحفز إنتاج خلايا جديدة.

نصائح للوقاية من اسمرار البشرة:

تقشير البشرة بانتظام

استخدام منتجات تفتيح البشرة

استخدام واقي الشمس

الحصول على قسط كافٍ من النوم

اتباع نظام غذائي صحي

تجنب التدخين