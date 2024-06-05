الأربعاء 05 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار الذهب بالأسواق المصرية صباح اليوم الأربعاء

الذهب
الذهب

 أسعار الذهب.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

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الدبلة وصلت بكام.. أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء بمحال الصاغة المصرية

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التموين: 4.3 طن ذهب دخلوا مصر من خلال مبادرة زيرو جمارك (فيديو)


ويأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأخير بتثبيت سعر الفائدة ليكون عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وأيضًا في ضوء ما يشهده العالم من أحداث راهنة من اضطرابات وصراعات تؤثر في سعر المعدن الاصفر.

 أسعار الذهب اليوم
وترصد "بوابة الوفد" خلال التقرير الآتي أسعار الذهب اليوم:
سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 3537 جنيه.
وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر تداولا في مصر نحو 3095 جنيهًا
بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2652 جنيهًا
سجل سعر الجنيه الذهب  نحو 24840 جنيهًا
وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 2332 دولارا

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