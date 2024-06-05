أسعار الذهب بالأسواق المصرية صباح اليوم الأربعاء

أسعار الذهب.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.



ويأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأخير بتثبيت سعر الفائدة ليكون عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وأيضًا في ضوء ما يشهده العالم من أحداث راهنة من اضطرابات وصراعات تؤثر في سعر المعدن الاصفر.

أسعار الذهب اليوم

وترصد "بوابة الوفد" خلال التقرير الآتي أسعار الذهب اليوم:

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 3537 جنيه.

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر تداولا في مصر نحو 3095 جنيهًا

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2652 جنيهًا

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 24840 جنيهًا

وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 2332 دولارا