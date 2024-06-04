التموين: 4.3 طن ذهب دخلوا مصر من خلال مبادرة زيرو جمارك (فيديو)

قال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إنه يمكن رفع احتياطي البنك المركزي من خلال الذهب بمقدار 20 مليار دولار، ومطلوب التركيز على الاستخراج والتنقية للمعدن الأصفر، مضيفا أنه تم رفع احتياطي النقد الأجنبي لـ 46 مليار دولار يعد إنجاز كبير يحسب لمصر.

وأضاف وزير التموين لشئون صناعة الذهب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن رفع احتياطي النقد الأجنبي يرفع قيمة الجنيه المصري، لافتا إلى أن قيمة الذهب متزايدة عبر الزمن، و القطاع العقاري وصفقة رأس الحكمة كان لهم دور كبير في رفع الاحتياطي النقدي.

الذهب صناعي وليس رفاهية



وتابع وزير التموين لشئون صناعة الذهب: "100 طن من سبائك الذهب تعادل 6.25 مليار دولار، مشيرا إلى أن قطاع الذهب صناعي وليس رفاهية وهو العملة الأساسية المعتمدة في جميع أنحاء العالم.



ولفت إلى أن الأوقية تتكلف 200 دولار ولكنها قيمتها أضعاف هذا الرقم يكثير وتتجاوز ألفي دولار، مؤكدا أن قطاع الذهب من القطاعات المهمة التي تحظى باهتمام الرئيس السيسي.



وأضاف مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن أسعار الذهب حاليا مستقرة لا تتجاوز قيمة الارتفاع والانخفاض أكثر من 5 جنيهات، بينما كانت من قبل تصل لـ 150 جنيهًا، حيث إن الأسعار الحالية قريبة من الأسعار العالمية.



وأوضح أن عيار 21 بـ 3100 جنيه والجنيه الذهب بـ 25 ألف جنيه وهناك إقبال على سوق الذهب من المصريين لأنهم يدركون أنه مخزن قيمة جيد.

واختتم أن هناك 4.3 طن ذهب دخلوا مصر من خلال مبادرة زيرو جمارك، متمنيا تجديد المبادرة مرة أخرى لأنها انتهت والتجديد لصالح الاقتصاد المصري وحاليا الجمارك تصل 371 جنيها على الجمارك.