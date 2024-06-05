استقرار أسعار صرف العملات العربية اليوم

جاءت أسعار العملات العربية اليوم الأربعاء الموافق 5 يونيو، مستقرة في البنك المركزي المصري أمام الجنيه، بالرغم من حالة التوتر بالشرق الأوسط

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وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات إخبارية مستمرة لقرائها نرصد أسعار الصرف الرسمية للعملات العربية مقابل الجنيه، قبل بدء التعاملات الصباحية بالبنوك اليوم الأربعاء، وفقًا لأخر تحديث بالموقع الإلكتروني للبنك.

أسعار العملات العربية

أسعار العملات العربية أمام الجنيه اليوم 5-6-2024



سعر الريال السعودي أمام الجنيه 12.63 جنيه للشراء، و12.66 للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه 154.59 جنيه للشراء، 155.09 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه 12.89 جنيه للشراء، 12.93 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه 125.65 جنيه للشراء، 126.03 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني أمام الجنيه 123.03 جنيه للشراء، 123.41 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري أمام الجنيه 12.98 جنيه للشراء، 13.03 جنيه للبيع.

وتتأثر أسعار صرف العملات العربية والأجنبية بالدول العربية باستمرار بالصراعات الحالية بعدد من دول العالم وأبرزها الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، والصراع في السودان والحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا وغيرها من الاحداث الساخنة الدولية.