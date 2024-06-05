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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الهلال يحقق رقم تاريخي وقياسي جديد في الدوري السعودي

فريق الهلال السعودي
فريق الهلال السعودي

حقق فريق الهلال رقمًا قياسيًا جديدًا في الدوري السعودي للمحترفين وذلك بعد حسم لقب البطولة للموسم المنقضي بفارق كبير عن أقرب منافسيه فريق النصر الوصيف.

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الهلال السعودي يحسم مصير الأجانب

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نيمار يحسم مستقبله مع الهلال السعودي

وبعد تتوج الهلال بلقب الدوري أصبح لأول مرة بطل الدوري يحسم اللقب بفارق 14 نقطة عن الوصيف ليتفوق الهلال على نفسه عندما أنهى موسم 2010-2011 بفارق 13 نقطة عن الاتحاد.

الهلال يحطم رقمه القياسي السابق :

• 2011 — الهلال حقق الدوري بفارق 13+ نقطة

• 2024 — الهلال حقق الدوري بفارق 14+ نقطة

ونجح فريق الهلال أيضًا في التتويج ببطولة كأس الملك السعودي "كأس خادم الحرمين الشريفين"، كما يشارك العملاق الأزرق في بطولة كأس السوبر السعودي.

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