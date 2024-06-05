الأهالي قتلوه.. دفن جثمان لص حاول سرقة شقة بالمرج

صرحت جهات التحقيق المختصة، بدفن جثمان لص تسلل إلى شقة مواطن وحاول سرقتها في منطقة المرج.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما لقن أهالي المرج علقة ساخنة للص تسلل الي شقة مواطن محاولا سرقتها ليلقي مصرعه متأثراً بالاعتداء عليه ، تم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق .

وتلقي قسم شرطة المرج إخطاراً من شرطة النجدة بضبط لص داخل شقه بدائرة القسم .

بالانتقال والفحص تبين وجود جثة لعاطل سن 41 بداخل شقه المجني عليه ومكبل اليدين .

وبسؤال المبلغ افاد بانه حال عودته للمنزل فوجئي بوجود اللص وتمكن والاهالي من ضبطه والتعدي عليه بالضرب مما أدي الي وفاته ، تم تحرير محضر ، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق اخر أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهما لاتهامهما بسرقة هواتف محمولة من المواطنين أثناء سيرهم بمنطقة الوايلي.

البداية عندما، وردت معلومات لقسم شرطة الوايلي بتواجد عاطلين بدائرة القسم وأنهما وراء العديد من وقائع سرقة الهواتف المحمولة .

علي الفور تم توجيه مأمورية التي نجحت في ضبط عاطلين لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة .

وأقرا بارتكابهما عدد 11 واقعة سرقة، تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.