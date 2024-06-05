الإنقاذ النهرى بالقليوبية يكثف جهوده لانتشال جثة شاب غرق فى النيل

تكثف قوات الإنقاذ النهري بمحافظة القليوبية، من جهودها لانتشال جثة شاب غرق في مياه النيل، أثناء استحمامه رفقة أصدقائه بقرية الرملة في بنها.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق شاب يدعى "عبد الرحمن م ع"، في مياه النيل فرع دمياط بقرية الرملة في بنها.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وجرى الدفع بفريق شرطة الإنقاذ النهري لمحل الواقعة، وجار محاولة انتشال جثمان الغريق حتى الآن، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة.

كما ناشد أهالي القرية، فريق الإنقاذ النهري وشرطة المسطحات المائية، بتكثيف جهودها في البحث عن الجثمان بالمياه، لاستخراجه ودفنه.