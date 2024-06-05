الأربعاء 05 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سموحة يكرم فرق المينى باسكت أولاد وبنات

بوابة الوفد الإلكترونية

اقام نادى سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر حفل تكريم لابطال المبنى باسكت بنين وبنات فى حضور ممثلى منطقة الإسكندرية لكرة السلة لفرق الميني باسكت بنين وبنات عن الموسم الرياضي 2023 - 2024

وجاء ذلك بحضور كل من  الدكتور "عمر الغنيمي" نائب رئيس مجلس الإدارة، ورامي فتح الله"، وأشرف مختار"،  واللواء "أحمد سعيد" المدير التنفيذي، واللواء "ذكي حجازي" مدير النشاط الرياضي، والكابتن "مصطفى سكر" رئيس جهاز كرة السلة، وذلك بحضور الأستاذ "عبد الوهاب عجمي" رئيس منطقة الاسكندرية لكره السلة، وأعضاء مجلس إدارة منطقة الإسكندرية لكره السلة.

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الجريدة الورقية