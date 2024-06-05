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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد سمير: إمام عاشور أفضل لاعب في مصر حاليًا

إمام عاشور لاعب الأهلي
إمام عاشور لاعب الأهلي

تحدث محمد سمير لاعب فريق زد، عن التحديات التي واجهت فريقه بعد صعوه لأول مرة إلى الدوري المصري الممتاز .

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مجدي طلبة: إمام عاشور أفضل من زيزو

وقال محمد سمير في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "كان هدفنا دائما التواجد في الدوري المصري والآن هدفنا التواجد في المربع الذهبي".

وتابع: "زد يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين أصحاب الإمكانيات الفنية العالية، وتجربة النادي أثبتت نجاحها في بطولة الدوري حتى الآن".

وأضاف: "مواجهة بوركينا فاسو ستكون صعبة جدا على منتخب مصر".

وواصل: "نبيل دونجا كان يستحق التواجد مع منتخب مصر، وأيضا علي لطفي ومصطفى العش".

وأتم: "إمام عاشور أفضل لاعب في الدوري المصري في الوقت الحالي، ومحمد عبد المنعم المدافع الأفضل حاليا والموهبة أصبحت قليلة في مصر حاليا".

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