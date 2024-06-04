مجدي طلبة: إمام عاشور أفضل من زيزو

أكد مجدي طلبة نجم الكرة الصمرية السابق أن إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أفضل لاعب في مصر في الفترة الأخيرة ويتفوق على لاعبين أخرين في الدوري المصري.



وقال مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن إمام عاشور لاعب فريق الأهلي أفضل لاعب في مصر وأفضل من أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك لأنه يمتلك رؤية فنية جيدة وتنفيذ رائع داخل أرض الملعب ".

وتابع:" إمام عاشور يقدم أفضل فتراته الفنية مع فريق الأهلي في الموسم الحالي وسيتألق مع منتخب مصر ".