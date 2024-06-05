بشير التابعي: الأهلي يتفوق على الزمالك في العديد من الملفات

أكد بشير التابعي نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن الجانب المالي مهم جدًا لأي نادٍ في الوقت الحالي، والدليل مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يضم نجومًا مميزة، لكن كيليان مبابي انتقل لنادي ريال مدريد بسبب رغبته في اللعب للفريق، كما أن النادي الإسباني سيتعامل معه بشكل استثماري، والأمر أصبح "بيزنس".

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية ETC: "حسين علي كان يقدم مستوى طيب في بتروجت والزمالك حاول ضمه في 2008، والأهلي رغم عدم الحاجة لضمه، قام بمنع الزمالك بالتعاقد معه".

وأضاف: "الأهلي عندما يدخل في منافسة مع الزمالك على ضم أي لاعب، فأن التفوق يكون للقلعة الحمراء في حسم الصفقات وهو ما يحدث خلال السنوات الماضية بشكل واضح جدًا".

وواصل: "الأهلي منظومة إدارية عالمية غير طبيعية، ويضم كوادر مميزة، وانشاء الاستاد الجديد والملحقات سوف يكون أمر رائع ويستحق التقدير، وأتمنى أن يتحرك نادي الزمالك أيضًا ويتم التحرك نحو عمل بعض المشروعات الجديدة".

وزاد: "الزمالك لم يستثمر تفوقه في بعض السنوات من أجل زيادة المداخيل المالية وجلب المزيد من الرعاة، كنا متفوقين في 2000 إلى 2004 ونفوز بالألقاب، ولم يتم استثمار ذلك، وكان الأهلي يحصل أيضا على مبالغ أكبر بكثير".

وتابع: "الزمالك لم يستفد سوى بـ عبدالله السعيد وناصر ماهر، ولازال هناك بعض اللاعبين من الصفقات الجديدة لم يتم الاستفادة منهم بالشكل الأفضل، وأحمد حمدي تعرض للإصابة في وقت كان مستواه يتصاعد بشكل واضح، ومحمد شحاتة لاعب جيد لكنه يحتاج لمزيد من الوقت للظهور بمستوى نادي الزمالك".

وأكمل: "أحمد ياسر ريان مهاجم جيد لكن الزمالك في حاجة لضم لاعب قادر على قيادة الهجوم، باختصار (يشيل الهجوم)، وبالنسبة لعودة جنش يجب مقارنته أولا بالموجودين في حراسة مرمى الزمالك، وبالنسبة لي الفوارق ليست كبيرة".

وأشار إلى أن أحمد نادر السيد من الصعب أن يشترط على نادي الزمالك اللعب أساسيًا للبقاء في النادي، فهو لم يتم رؤيته على الطبيعة ولم يشارك في أي لقاء مطلقا مع الفريق.