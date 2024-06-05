عبد الله السعيد: أنتظر المشاركة في مباراة السوبر الأفريقي

أكد عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه متشوق لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

وقال عبد اله السعيد في تصريحات عبر فضائية " إم بي سي مصر 2 ": " أنتظر خوض مباراة السوبر الأفريقي، احب لعب المباريات الكبرى وأتمنى أن يحالفنا التوفيق ".

وأضاف: " لا يوجد توقعات لنتيجة المباراة الأمور تتوقف على حالة اللاعبين وظروف المباراة بعد إنطلاق صافرة بداية اللقاء ".

وأكمل: " لا صحة لما يقال عن أن الملعب لا يحتمل تواجدي مع ناصر ماهر في التشكيل الاساسي ".

وأتم: " وجهة نظر المدير الفني هي تواجد اكبر عدد من لاعبي الكرة داخل الملعب للإستحواذ على الكرة ".