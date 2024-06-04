الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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إبراهيم عيسى: فكرة أن الثورة ضد الإخوان قامت بسبب قطع الكهرباء "إجرام سياسي"

الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، مقدم برنامج "حديث القاهرة"، أن فكرة أن الثورة ضد الاخوان قامت بسبب قطع الكهرباء "اجرام سياسي"، موضحًا أن هناك العديد من الأسباب ومن يتحدث عن أن تم الخروج ضد الإخوان بسبب الكهرباء هو فكر خاطئ.

 

وأشار "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الثلاثاء، إلى أن السبب الحقيقي الرئيسي الأساسي للإرهاب وهو الدماغ والثقافة والفكر ، الإرهابي صاحب عقيدة وليس شخص مأجور، منوهًا بأنه نسقط في نفس الفكر ونفس التفكير.

 

وشد على أن الفقر الاقتصادي ليس سببًا في الإرهاب وما يتداول ذلك "إجرام سياسي"، موضحًا أن قيادات الإخوان هم مليونيرات، مشددًا على أن الوقود والطاقة أولويات المواطن ولابد من الانتباه لهما جيدًا في الحياة اليومية.

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