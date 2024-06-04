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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الخشاب: كفة منتخب مصر الأرجح أمام بوركينا فاسو

شريف الخشاب
شريف الخشاب

أكد شريف الخشاب نجم الكرة المصرية السابق أن منتخب مصر مطالب بتسجيل هدف مبكر في مرمى منتخب مصر في شباك فريق منتخب بوركينافاسو من أجل تسهيل مهمته في تحقيق الفوز.

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وقال شريف الخشاب نجم الكرة المصرية السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن كفة المنتخب الوطني الأرجح أمام بوركينا فاسو  في تصفيات كأس العالم ولابد من تسجيل هدف مبكر أمام بوركينا فاسو".


وتابع:" انضمام عمر كمال للمنتخب إضافة قوية وحسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني قادر على الاستفادة من إمكانياته الفنية مع الفراعنة في الفترة المقبلة".

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