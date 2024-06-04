فى مونديايتو روما.. منتخب مصر يفوز على نظيره مولدوفا 2/3



فى ثانى مباريات المجموعة بمونديايتو روما، فاز منتخب مصر على نظيره مولدوفا 2/3 فى مباراة قوية ، وكان تشجيع المصريين اثناء المباراة بالطبلة والزغاريد مساندة للمنتخب الذى فاز بجدارة ولديه مباراة أخرى فى المجموعة مع فريق سيراليون يوم الاحد القادم العاشرة مساء بتوقيت مصر.

اتحاد العمال المصريين فى إيطاليا



وصرح الدكتور عيسي إسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين فى إيطاليا، والراعى الرسمى للمنتخب بان اللاعبيين كانوا حريصين كل الحرص بالفوز بالمباراة والوصول الي الدور الثمانية.

رئيس المنتخب المصري محمد يسرى



وصرح رئيس المنتخب الشاب محمد يسرى، بأن المنتخب لدية الكثير من الخبرات ويمكنة ان يصل إلى دور الثمانية وستكون المرة الاولى لة فى الموندياليتو .

وتابع: “فرحة كبيرة اثناء عزف النشيد الوطني المصري واعلام مصر ترفرف فى سماء العاصمة روما”.

وشهدت تلك المباراة حضورا جماهيريا من أبناء الجالية المصرية في روما والذين حرصوا علي الحضور قبيل بدء المباراة بحوالي ساعة لتحفيز اللاعبين وشد أزرهم وما أن أطلق حكم المباراة صافرة البداية حتي أنطلقت الجماهير العظيمة في تشجيع لاعبيه بكل قوة.

يذكر أنه تحت رعاية إتحاد العمال المصريين فى إيطاليا شارك منتخب مصر فى مدينة روما بالزى الفرعونى والتقليدي المصرى فى افتتاح موندياليتو روما فى دورتة ال 26 وهى تقام سنويا .

وصرح الدكتور عيسي اسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا بأن إيطاليا حريصة جدا على اندماج المهاجرين.



ووجه رئيس الاتحاد شكره إلى نائب رئيس الجالية المصرية فى روما ومقاطعة لاتسيو رجل الأعمال احمد مبروك ورئيس المنتخب المصري محمد يسري وميس مصر منار حسنين في عرض الافتتاحي والى المدرب المنتخب المصرى الإيطالي لوكارى وكابتن المنتخب ابراهيم يسري للحاجه زينب التى قامت بحشد الجمهور والمشرفة على العرض الافتتاحي مدام شروق عباس، ومصممة الازياء الفرعونيه مدام ولاء النجار وشكر ايضا مشاركة عدد من اولاد و بنات الجالية المصرية في العرض الافتتاحي من ضمنهم ندا اكرامي.