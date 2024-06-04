إغلاق محبس الغاز وإخلاء العقارات.. تطورات جديدة بمحيط حريق الهرم

أغلقت شركة الغاز محبس ضخ الغاز في محيط حريق الهرم بمنطقة مشعل بشارع الهرم لمنع حدوث كارثة لحين اخماد النيران.

بينما غادر سكان العقارات المطلة على الحريق مساكنهم بمساعدة قوات الحماية المدنية التي اجريت عمليات اخلاء للعقارات المجاورة بمنطقة الحريق.

واندلع حريق هائل في أرض فضاء بشارع الهرم في الجيزة حيث تفحمت سيارتين جراء الحريق، ووجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة كشف الملابسات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي باندلاع حريق في قطعة أرض فضاء في الهرم.

على الفور انتقلت ٣ سيارات اطفاء الي موقع الحريق للسيطرة على النيران التي ارتفعت في سماء شارع الهرم والتهمت النيران سيارتين متواجدتين في قطعة الأرض.