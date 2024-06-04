الأربعاء 05 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد أول ظهور لمبابي بقميص ريال مدريد

بوابة الوفد الإلكترونية

تقارير صحفية إسبانية، عن أول ظهور للنجم الفرنسي كيليان مبابي، المنتقل حديثا إلى نادي ريال مدريد الإسباني، بعد إعلان التعاقد معه.

 

ووفقا للمعلومات الواردة من صحيفة “ماركا” الإسبانية التي أكدت بأنه من المقرر أن يغيب كيليان مبابي عن جولة ريال مدريد التحضيرية للموسم المقبل المقرر إقامتها في الولايات المتحدة”.

 

وأوضحت الصحيفة الإسبانية بأنه يأتي ذلك في حال وصل منتخب فرنسا إلى نصف نهائي بطولة أمم أوروبا يورو 2024، المقرر لها في الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو في استضافة ألمانيا.


أفادت تقارير صحفية إسبانية، عن أول ظهور للنجم الفرنسي كيليان مبابي، المنتقل حديثا إلى نادي ريال مدريد الإسباني، بعد إعلان التعاقد معه.

 

ووفقا للمعلومات الواردة من صحيفة “ماركا” الإسبانية التي أكدت بأنه من المقرر أن يغيب كيليان مبابي عن جولة ريال مدريد التحضيرية للموسم المقبل المقرر إقامتها في الولايات المتحدة”.

الجريدة الورقية