موعد انكسار الموجة الحارة في مصر

تستمر الموجة شديدة الحرارة على معظم أنحاء البلاد وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي أوضحت حالة الطقس المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، خلال 6 أيام مقبلة، والتي ترتفع فيها درجات الحرارة إلى ذروتها لتصل إلى 40 درجة مئوية، ثم تبدأ بالانخفاض التدريجي بدءًا من السبت المقبل.

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ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء غدًا الأربعاء، لتسجل الحرارة 38 درجة على القاهرة الكبرى، و45 درجة على جنوب الصعيد، وحار على السواحل الشمالية، ومعتدل ليلا على أغلب الأنحاء، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأربعاء هي كالتالي:

القاهرة: العظمى 38 درجة، الصغرى 25 درجة.

الإسكندرية: العظمى 31 درجة، الصغرى 21 درجة.

شرم الشيخ: العظمى 41 درجة، الصغرى 28 درجة.

أسوان: العظمى 45 درجة، الصغرى 29 درجة.

أما حالة الطقس يوم الخميس، فيسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، لتسجل الحرارة 40 درجة على القاهرة الكبرى، و45 درجة على جنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

ويوم الجمعة يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، لتسجل الحرارة 40 درجة على القاهرة الكبرى، و45 درجة على جنوب الصعيد، شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء، مع نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

اعتباراً من السبت وحتى يوم الإثنين، يتوقع أن يكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لتسجل الحرارة 35 درجة على القاهرة الكبرى، و41 درجة على جنوب الصعيد.