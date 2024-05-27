حالة الطقس في السعودية..أمطار رعدية ودرجات حرارة تصل ل 43

حالة الطقس في السعودية.. تستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد بعدد من مناطق المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين الموافق 19 ذو القعدة 1445ه/ 27 مايو 2024م.

وتستمر الأمطار على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة، وفق توقعات المركز الوطني للأرصاد السعودي.

حالة الطقس في السعودية



وأوضح المركز في تقريره بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشرق المملكة، وأن تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة .

ويصل ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.

أما الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، ويرتفع الموج من متر إلى مترين.



درجات الحرارة اليوم 27-5-2024



ونرصد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في بعض المدن والمحافظات اليوم:

درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 43 والصغرى 29.

درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 42 والصغرى 25.

درجة الحرارة في الرياض العظمى 42 والصغرى 28.

درجة الحرارة في جدة العظمى 37 والصغرى 27.

درجة الحرارة في الدمام العظمى 41 والصغرى 28.

درجة الحرارة في تبوك العظمى 37 والصغرى 23.

درجة الحرارة في أبها العظمى 31 والصغرى 20.

درجة الحرارة في حائل العظمى 37 والصغرى 23.

درجة الحرارة في الباحة العظمى 29 والصغرى 19.

درجة الحرارة في عرعر العظمى 36 والصغرى 22.

درجة الحرارة في جازان العظمى 38 والصغرى 31.

درجة الحرارة في نجران العظمى 39 والصغرى 25.

درجة الحرارة في الخرج العظمى 43 والصغرى 28.

درجة الحرارة في طريف العظمى 34 والصغرى 21.

درجة الحرارة في الطائف العظمى 34 والصغرى 23.