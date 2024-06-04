48 ندوة دينية ضمن فعاليات المنبر الثابت بسوهاج

أعلن الدكتور محمد حسنى عبدالرحيم وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج عن استمرار برنامج المنبر الثابت المشترك بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف حيث عُقد اليوم ٤٨ لقاء للمنبر الثابت بمساجد سوهاج بعنوان" ثواب الأضحية"

حيث أكد وكيل الوزارة أن ثواب الأضحية يغفر الله عند أول قطرة من دمها كل ذنب، فعنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: قُلْتُ : أَوْ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ؟ قَالَ: «سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، قَالُوا: مَا لَنَا مِنْهَا؟ قَالَ: بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَالصُّوفُ؟ قَالَ: بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ».

ومن فضل الأضحية أنها من شعائر الله تعالى، كما ورد في قوله تعالى: «ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ»

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض، فطيبوا بها نفسا.

وأضاف المنسق الإعلامي للمديرية الشيخ محمود أبوعقيل أن المنبر الثابت يقام بعدد ٤٨ لقاء كل يوم ثلاثاء بإجمالى ١٩٢ لقاء شهرياً بمساجد سوهاج منها الفرشوطى بسوهاج، الفتح سلطان بجهينة، النصر بطهطا، الست حميدة بجرجا،الكبير ببنى حميل .