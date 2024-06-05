منتخب الإسماعيلية يعبر مطروح ويضرب موعدا مع منتخب الشرقية بدور الـ ٨

حقق منتخب الإسماعيلية لكرة القدم فوزًا ثمينا على منتخب مطروح بضربات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما فى الخامسة مساء اليوم على ملعب الجزيرة، وذلك ضمن منافسات دور الـ٣٢ من بطولة دوري مراكز الشباب

سيطر منتخب الإسماعيلية على مجريات المباراة بالكامل واضاع مهاجمو العديد من الفرص لينتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ليحتكم الفريقان إلى ضربات الجزاء الترجيحية لترجح كفه منتخب الاسماعيليه ويفوز بنتيجة ٥/٦ ويضرب موعدا مع منتخب الشرقيه بدور الـ ٨.

أعرب المدير الفني لمنتخب الاسماعيلية كابتن احمد فتحى بوجى، عن سعادته بهذا الفوز، وقال: "أنا فخور بأداء اللاعبين اليوم، لقد قدموا مباراة قوية وسيطروا على مجرياتها من البداية إلى النهاية وتم تنفيذ التعليمات بدقة

وفى تصريح خاص صرح كابتن رمضان الطيب مدير الكرة بمنتخب الاسماعيلية سعادته البالغة بالفوز الكبير والوصول إلى دور الـ ١٦ بدورى مراكز الشباب وقدم شكره الى سيادة النائب احمد بدران البعلى على دعمه الكامل للفريق ماديا ومعنويا

يذكر أن الجهاز الفني للمنتخب يضم كلا من :-

دكتور ايهاب صلاح مشرف عام على الكرة - كابتن رمضان الطيب مدير الكرة - كابتن احمد فتحى بوجى مدير فني - كابتن احمد العجوز مدرب عام - كابتن علاء زنجا مدرب الحراس - كابتن خالد زهرى مدير إدارى - كابتن محمد السيد عربى اخصائي إصابات الملاعب.