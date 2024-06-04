طرح دويتو "شهم ابن شهم" لـ مدحت صالح وخالد تاج الدين

طرج الشاعر ومطرب الراب خالد تاج الدين أغنيته الجديدة والتي يقدمها على طريقة الدويتو مع النجم مدحت صالح، والتي تحمل اسم "شهم ابن شهم".

والأغنية من كلمات وألحان خالد تاج الدين، وميكس وماستر إسلام زكي، وإخراج أيمن نور.

«شهم ابن شهم» هي الأغنية التاسعة لمطرب الراب والشاعر خالد تاج الدين في عالم الراب، حيث طرح من قبل عدة أغاني، كان آخرهم «يابا قشطة» و«الفيل»

وتقول أغنية شهم ابن شهم في مطلعها:

شهم ابن شهم

ياللي مالكوش في الشهامة سهم

بطولاتكوا احلام ووهم

صفر كبير تمامكم كلام

أخصام كاوتش

سيرتي تحضر حتى لو مجتش

قادر بس مفترتش

أنتوا اتفه من الانتقام

أنا لو سامحت محدش يجي عندي لو سمحت

في برج عالي وانتوا تحت سبت الحوش للعب العيال.

وفاة شقيقة مدحت صالح

وكان أعلن المطرب مدحت صالح، وفاة شقيقة عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، وكتب قائلًا :"مع السلامة يا احمد، مع السلامة يابني، مع السلامة يا حبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون احمد صالح في ذمة الله".

وقررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل نعي الراحل ببالغ الحزن والأسى، شقيق الفنان مدحت صالح، والذي رحل عن عالمنا.

وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الفنان مدحت صالح، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.