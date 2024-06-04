عائلة صبي تسعى لتحقيق العدالة بعد حادث تحطم مع ممثل غانا

قالت عائلة طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، قتل في حادث سيارة تورط فيه الممثل والموسيقي الغاني الشهير ليل وين إنها "مصممة على السعي لتحقيق العدالة".

تورط الموسيقي الغاني ليل وين

وتوفي الطفل في مستشفى في مدينة كوماسي بعد الحادث الذي وقع في 25 مايو، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

كما نقل ليل وين، واسمه الحقيقي كوادوو نكانساه، إلى مستشفى كومفو أنوكي التعليمي، واعتقل يوم الاثنين بعد خروجه من المستشفى.

وفي بيان صدر قبل اعتقاله، وصفت شركة إنتاج الممثل الحادث بأنه "حادث مأساوي".

واتهم ليل وين بالقيادة الخطرة والتسبب في ضرر من خلال الإهمال في محكمة مقاطعة أسوكور مامبونج في كوماسي يوم الاثنين.

لم يطلب منه تقديم التماس وتم الإفراج عنه بكفالة قدرها 50,000 سيديس غاني (2,630 جنيها إسترلينيا ؛ 3,355 جنيها إسترلينيا)، وأرجأت المحكمة القضية حتى 27 يونيو/حزيران.

بعد ذلك، قال اثنان من أقارب الصبي نانا ياو البالغ من العمر ثلاث سنوات لمحطة الإذاعة المحلية Angel FM إنهما يعتمدان على الشرطة للتحقيق في الأمر بدقة.

قال أحد الرجال: "نحن مصممون على السعي لتحقيق العدالة لطفلنا".

واتهم أفراد الأسرة ليل وين بعدم الاتصال بالعائلة بعد الحادث - حتى سمع أن طفلا صغيرا قد مات. لم يعلق الممثل على الادعاء.

ولا يزال والد الصبي، يعقوب كوفي أمبونساه، في المستشفى.

تم إلغاء العرض الأول لفيلم ليل وين الجديد ، بلد يسمى غانا ، في أعقاب الاصطدام.

كان من المقرر أن يقام يوم السبت 1 يونيو في سونياني ، وهي مدينة تبعد حوالي 123 كيلومترا (76 ميلا) عن كوماسي ، لكن شركة إنتاج ليل وين Wezzy Empire ألغتها.

"تم اتخاذ هذا القرار الصعب فيما يتعلق بذكرى الصبي البالغ من العمر ثلاث سنوات ، نانا ياو ، الذي فقد حياته للأسف في حادث مأساوي تورط فيه رئيسنا التنفيذي ، كوادكو نكانساه "ليل وين" السبت الماضي.

وانضم إلى العائلة في الحداد على خسارتهم ،" بيان ، نشرت علي حسابات وسائل التواصل الاجتماعي ليل وين الخميس الماضي، قال "يقدم الرئيس التنفيذي خالص تعازيه لعائلة الفقيد ويتمنى الشفاء العاجل للأب ، السيد جاكوب كوفي أمبونساه."