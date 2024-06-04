اتحاد الكرة: استقبال محمد صلاح بالمنتخب يكذب شائعات خلافه مع حسام حسن

أكد محمد عراقي، مدير الإعلام في اتحاد الكرة، أن أجواء معسكر منتخب مصر استعداداً لمواجهة بوركينا فاسو الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026، مثالية، موضحا أن الاستقبال الحافل لمحمد صلاح من قبل التوأم حسام وإبراهيم حسن يدحض الشائعات حول وجود خلافات بينهم.

وأضاف مدير الإعلام في اتحاد الكرة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "اللاعبون والجهاز الفني مركزون بشكل كبير جداً".

وأوضح أن العديد من الأشخاص حاولوا خلق مشكلة غير موجودة بين الكابتن محمد صلاح والكابتن حسام حسن، لكن الواقع أثبت عكس ذلك، والاستقبال الكبير لصلاح هو خير دليل.

محمد صلاح يقوم بدوره كقائد للمنتخب بعقد جلسات متتالية مع اللاعبين لتحفيزهم

وأشار مدير الإعلام في اتحاد الكرة إلى أن محمد صلاح يقوم بدوره كقائد للمنتخب بعقد جلسات متتالية مع اللاعبين لتحفيزهم، وأن الكابتن حسام حسن منحه دوراً مهماً ومساحة في عملية التحفيز وتأكيد أهمية مباراة بوركينا فاسو، وكذلك مباراة غينيا التي تليها.

ولفت إلى أن المنتخب المصري يمتلك 6 نقاط، وأن الفوز في المباراتين القادمتين سيعزز فرص المنتخب في التأهل لكأس العالم.

وتحدث مدير الإعلام في اتحاد الكرة عن قوة منتخب بوركينا فاسو قائلاً: "منتخب بوركينا فاسو قوي وغني بالعناصر المميزة، وهذا ظهر بوضوح في بطولة إفريقيا الأخيرة. وكذلك، يبقى منتخب مصر من أهم منتخبات القارة الإفريقية، رغم عدم الظهور بالشكل المطلوب في البطولة الأفريقية الأخيرة، إلا أن لاعبي المنتخب المصري هم من أفضل اللاعبين ولديهم مشاركات في أندية عالمية مثل محمد صلاح".

وعن تواجد صلاح في المنتخب، قال مدير الإعلام في اتحاد الكرة: "اجتماعات وجلسات متتالية تجمع حسام حسن وإبراهيم حسن ومحمد صلاح لتحفيز اللاعبين الذين ينظرون إليه كتجربة ملهمة وقدوة، ويتمنون أن يسيروا على نفس خطاه".