خوفًا على حياتهم.. 4 نصائح مهمة لمرضى الربو يجب اتباعها في الصيف

ارتفاع درجات الحرارة وتغيرات الطقس تعزز فرص إصابة مرضى الربو التحسسي، وهو مشكلة تزداد تفاقمًا بالنسبة للأشخاص المعرضين لهذا المرض المزمن. الربو، الذي يعتبر واحدًا من أكثر الأمراض انتشارًا عالميًا، يؤثر على مئات الملايين حول العالم، ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد بشكل كبير خلال الأعوام القادمة.

نصائح مهمة لمرضى الربو في الصيف

ووفقًا لما ذكره موقع hindustantimes، توضح الدراسات أن الحرارة المرتفعة تؤدي إلى فقدان السوائل في الجسم، مما يؤثر على الدورة الدموية ويؤثر بشكل خاص على وظيفة الرئتين، مما يزيد من خطر تعرض مرضى الربو لنوبات الضيق في التنفس. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تزيد الظروف الجوية الحارة والرطبة من مستويات ملوثات الهواء والعث والمواد المسببة للحساسية، مما يزيد من تفاقم أعراض الربو.

للتعامل مع هذه الظروف القاسية، هنا بعض الاحتياطات التي يجب اتخاذها من قبل مرضى الربو:

1. الحفاظ على الرطوبة:

يجب على مرضى الربو الاهتمام بالحفاظ على رطوبة جسمهم والتأكد من الحصول على كميات كافية من السوائل للمساعدة في الحفاظ على الدورة الدموية ووظيفة الرئتين.

2. الابتعاد عن الظروف الخارجية:

يجب على المرضى البقاء في الداخل قدر الإمكان لتجنب التعرض للتلوث الخارجي. في حال الخروج، يجب ارتداء الكمامات الواقية واتخاذ الاحتياطات اللازمة.

3. إغلاق النوافذ:

ينصح بإبقاء النوافذ مغلقة في الأوقات التي يكون فيها مستوى التلوث الجوي مرتفعًا.

4. مراقبة الأعراض:

يجب على المرضى مراقبة أعراض الربو بانتظام والتوجه للعناية الطبية عند الحاجة. كما ينبغي استخدام القناع المناسب للوقاية من ملوثات الهواء وحبوب اللقاح.

بالاعتناء بالإجراءات الوقائية المناسبة، يمكن لمرضى الربو تقليل خطر تفاقم الأعراض بسبب الحرارة الشديدة وتغيرات الطقس المفاجئة.

على صعيد آخريد آخر، وجدت الدراسات أن الإفطار الصحي لمرضى السكر يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ويخفض متوسط هذه المستويات خلال اليوم، مما يجعل تخطي الإفطار يؤثر سلباً على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار.

يوصي الأطباء بتناول وجبة إفطار تحتوي على كمية كبيرة من الدهون وكمية معتدلة من البروتين بدلاً من تناول أي شيء آخر، حيث تظهر الأبحاث أن هذا النوع من الإفطار قليل الكربوهيدرات يعتبر أفضل لمرضى السكر.

بالإضافة إلى العوامل الجسمية والوراثية، يلعب النظام الغذائي الصحي دوراً كبيراً في تنظيم مستويات السكر في الدم، لذا يُنصح بتناول وجبة الإفطار بعناية خاصة.

وفقاً لتوصيات الاطباء، يجب أن تحتوي وجبة الإفطار لمرضى السكر على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون الصحية والألياف والبروتين، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير الطاقة خلال اليوم.

يُشير الاطباء إلى أن تناول وجبة فطور صحية يمكن أن يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم ويساهم في منع ارتفاعها لاحقاً في اليوم، ما يؤكد أهمية الإفطار في تحكم السكر لدى مرضى السكر.

من جهة أخرى، يحذر الأطباء من تأثير تجاهل وجبة الإفطار على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار، لذا ينبغي على مرضى السكر التركيز على تناول وجبة إفطار غنية بالدهون ومعتدلة البروتين للحفاظ على صحتهم.