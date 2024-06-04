محافظ الغربية يتابع رصف طريق مجمع تدوير مخلفات القمامة بدفره

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال رصف وتوسعة الطريق المؤدي لمجمع تدوير مخلفات القمامة بدفرة بطول 1 م وعرض 8 م بداية من كوبري دفرة باتجاه مدخل مصنع تدوير القمامة.

وأكد محافظ الغربية ان المحافظة قامت بإزالة كافة الاشغالات والتعديات على الطريق وزيادة عرض الرصف ليصبح١٠ متر لتوسعته ورصفه لتسهيل الحركة المرورية لقرية دفرة والتي تعد من أكبر القرى الصناعية المنتجة للأخشاب على مستوى الجمهورية .

على صعيد متصل تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الأعمال الجارية في محور طريق المعامل بميت حبيش والذي يعد محوراً مرورياً سيساهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق "طنطا ـ السنطة" القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم.

حيث تم الانتهاء من العمل برش المياه ومسح الطريق بالجليدر ودمكه تمهيدا لوضع طبقة MCO غدآ.