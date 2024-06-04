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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

طبيب الزمالك يكشف آخر تطورات إصابة الثنائي فتوح وسيف الجزيري

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن الحالة الطبية الخاصة بكل من  أحمد فتوح وسيف الدين الجزيري ثنائي الأبيض.

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طبيب الزمالك يكشف آخر تطورات إصابة الثنائي فتوح وسيف الجزيري

وأكد أسامة أن أحمد فتوح يعاني من إصابة بتمزق في أربطة  الكاحل من الدرجة الثانية، وبدأ من اليوم الثلاثاء البرنامج التأهيلي والعلاجي داخل النادي تحت إشراف الجهاز الطبي، للتعافي من الإصابة وتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

وتعرض أحمد فتوح للإصابة في تدريبات منتخب مصر، وبناء عليه تقرر استبعاده من مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم .

وفيما يخص سيف الدين الجزيري، أشار رئيس الجهاز الطبي إلى أن اللاعب يعاني من إصابة في العضلة الخلفية.

وأضاف محمد أسامة أنه على تواصل مع الجزيري بشكل مستمر منذ إصابته مع منتخب بلاده، مؤكداً أنه سيخضع لفحوصات طبية جديدة اليوم للوقوف على حالته بشكل نهائي وتحديد بروتوكول العلاج الخاص به .

وتعرض التونسي سيف الدين الجزيري للإصابة مع منتخب بلاده، وبناء عليه تم استبعاده من مواجهتي غينيا الإستوائية وناميبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

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