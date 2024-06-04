"أهل الكهف" ينضم لقائمة أفلام عيد الأضحى المبارك 2024

انضم "أهل الكهف"، بطولة خالد النبوي، محمد ممدوح، غادة عادل، أحمد عيد، إلى قائمة موسم أفلام عيد الأضحى المبارك 2024.

ينطلق عرض فيلم أهل الكهف، بجميع دور العرض السينمائي يوم 12 يونيو الجاري، إذ ينافس الأعمال التي مقرر لها أن تعرض في عيد الأضحى بجميع السينمات المصرية .

أهل الكهف

تدور أحداث فيلم أهل الكهف، حول 3 أشخاص يستيقظون من النوم بعد مرور 3 قرون، ليجدون أنفسهم في عالم مختلف من جميع النواحي ويحاولون التأقلم مع هذا الوضع ومواجهة الصراع النفسي الداخلي الذين يواجهوه جراء تلك التغييرات.

يضم فيلم أهل الكهف عدد كبير من نجوم السينما ، ومنهم أبرزهم:خالد النبوي، غ غادة عادل، عبد الرحمن أبو زهرة، مصطفى فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، بيومي فؤاد، أحمد فؤاد سليم، فتحي عبد الوهاب، ريم مصطفى، هاجر أحمد، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.

فيلم أهل الكهف، مأخوذ عن رواية مسرحية من روائع الكبير توفيق الحكيم من أربع فصول ، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم، وهم الوزيران «مشلينيا» و«مرنوش» الهاربان من بطش الملك "ديقيانوس"، وثالثهما هو راعي الغنم «يمليخا» وكلبه «قمطير».

أزمات واجهت أهل الكهف

واجه الفيلم عدة أزمات إنتاجية، إذ بدأ تصويره عام 2020، وكان مقرر له أن يعرض منذ فترة طويلة ولكن لظروف ونزاعات بين المنتج محمد الرشيدي، وشريكه وليد منصور، تم التأجيل لأكتر من مرة.