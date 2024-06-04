إبراهيم عيسى: المواطن لديه إحساس أن الحكومة الجديدة ستكون تؤم للمستقيلة

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، مقدم برنامج "حديث القاهرة"، أننا أمام مشهد قريب لإعلان الحكومة الجديدة التي من الممكن أن لا تكون جديدة، ولا يجب أن نراهن على أهداف وأمال كبيرة، قد تفاجئ فلا داعي لهذه المفاجأة وتقليل التوقعات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

وتابع "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، : "ما اتابعه والصورة بدأت تتسع لأن رد فعل الشارع على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة"، موضحًا المواطن يتعامل مع الحكومة الجديدة على أنها تؤم للحكومة المستقيلة، وهذا هو الإحساس السائد من أعلى الطبقات لأقلها ومن كل الأعمال والأجيال، منوهًا بأن 65% من الشعب المصري لا يهتمون ولا معنين بالحكومة، والمعني والمهتم بالحكومة غير متفاءل بتكرار نفس الأسماء.

وشدد على أن الأمانة تقتضي أن نتحدث عن ردود فعل المواطنين بشكل تراكمي مع صبره الشديد على كافة الضغوط والتحديات، موضحًا أن لابد أن نتأكد أن هناك ردود فعل فورية وعاجلة وهناك ردود فعل تراكمية عن الأحداث وما يحدث دائمًا هو تراكم، مضيفًا: "لا يغرنكم الصبر والسكون ويجب وضع الرأي العام عند اختيار الحكومة الجديدة".