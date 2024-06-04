العيسوي مديرا فنيا لفريق كرة القدم بنادى المنصوره

أتم مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي برئاسة العميد محمد البسيوني إتفاقة مع الكابتن رضا العيسوي لقيادة فريق كرة القدم بالنادي خلال الموسم المقبل

ويتكون الجهاز الفني من:

الكابتن / أشرف الموجي – المدير الرياضي للنادي

الكابتن شريف أبو العزم – مدير الكرة

الكابتن عمر إسلام – مدرب عام

الكابتن / عبدالعزيز حسن – مدرب عام

دكتور / محمد كشك – مخطط أحمال

الكابتن جابر الجرايحي – مدرب حراس مرمي

وسيتم الإعلان عن باقي تشكيل الجهاز الفني والقطاعات الرياضية يوم الجمعة في مؤتمر صحفي بمقر النادي.