عروض عيد الأضحى من وزارة الزراعة.. لحوم بأسعار مخفضة وسلع غذائية مدعومة

أعلنت المهندسة منال إبراهيم، مدير التسويق بمنافذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن توفير الوزارة لكميات كبيرة من اللحوم المجمدة والطازجة والدواجن، بالإضافة إلى السلع الأساسية، بأسعار مخفضة تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك.

تخفيضات على السلع الغذائية:

تشمل التخفيضات مختلف السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز والمكرونة والزيوت والسكر، وتصل نسبة التخفيض إلى 30% على بعض السلع.

تهدف هذه التخفيضات إلى مساعدة المواطنين على تلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

منافذ البيع:

تنتشر منافذ وزارة الزراعة في جميع محافظات الجمهورية، ويمكن للمواطنين التعرف على عناوين المنافذ من خلال موقع وزارة الزراعة الإلكتروني أو صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

تهيب وزارة الزراعة بالمواطنين بالاستفادة من عروض عيد الأضحى المبارك، لشراء احتياجاتهم من اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية.

وتقدم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عروضًا مميزة على اللحوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى تخفيضات على مختلف السلع الغذائية والخضروات في منافذها المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

تُواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها للتخفيف من الأعباء على المواطنين، من خلال إقامة معرض "خير مزارعنا لأهالينا" الذي يوفر مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

أسعار السلع في المعرض: