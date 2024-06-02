وزير الزراعة يتابع الموقف التنفيذي لمحطات شتلات القصب

تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفي إطار المشروع القومي لتطوير قصب السكر باستخدام نظام الشتلات وفي ضوء المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " التى أطلقها الرئيس لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين ، عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمحطات شتلات القصب بحضور اللواء عصام جلال رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور ايمن العش مدير معهد المحاصيل السكرية والدكتور هشام رجب استشاري المشروع وبعض قيادات الوزارة والشركة.

وخلال الاجتماع تم استعراض اخر المستجدات والموقف التنفيذى لمحطتي كوم أمبو ووادي الصعايدة بمحافظة أسوان،

وقال وزير الزراعة ان إنشاء محطات لإنتاج شتلات القصب يتم من هلاب تكنولوجيا جديدة مصرية بالكامل؛ حتى تكون نموذجاً يُحتذى للقطاع الخاص، وكذلك لتشجيع المزارعين على زراعة القصب بنظام الشتلات لزيادة الإنتاجية وترشيدالمياه، وأيضاً في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر كسلعة استراتيجية مهمة، بجانب إمكانية استخدام الميكنة الزراعية في زراعة وإنتاج محصول قصب السكر باستخدام الشتلات المعتمدة، وهو ما يوفر الجهد والمال وسهولة إجراء وتنفيذ العمليات الزراعية، فضلًا عن أن إنشاء محطة إنتاج شتلات قصب السكر المعتمدة بكوم امبو والصعايدة على أرض محافظة أسوان يفتح العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة.