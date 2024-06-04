طبيب يقدم 4 نصائح مهمة تمنع احتشاء عضلة القلب بشكل متكرر

يشير طبيب قلب شهير إلى إمكانية تكرار احتشاء عضلة القلب، مما يجعل الاعتناء بالصحة أمرًا ضروريًا لمنع حدوث ذلك مرة أخرى، مشددًا على أهمية مراعاة الخصائص الشخصية لكل فرد متأثر، مع الالتزام ببعض القواعد العامة التي ينبغي اتباعها للحفاظ على صحة القلب.

نصائح للوقاية من تكرار احتشاء عضلة القلب

ووفقًا لما ذكره موقع "فيستي. رو"، ينصح الطبيب الأشخاص الذين يعانون من احتشاء عضلة القلب بالتواصل مع أطبائهم بانتظام وعدم تجاهل المشورة الطبية، مع التأكيد على ضرورة مواصلة ممارسة النشاط البدني، مثل المشي والتجول بانتظام، لأنه يعزز تدفق الأكسجين إلى القلب، وبالتالي يساعد في الوقاية من تكرار الإصابة.

ويضيف الطبيب أن من الضروري الالتزام بتناول الأدوية الموصوفة بانتظام، والعمل على التخلص من الوزن الزائد، إضافة إلى مواصلة ممارسة النشاط البدني بانتظام، كل ذلك يساهم في تعزيز صحة القلب والحد من مخاطر تكرار احتشاء عضلة القلب.

كما يشدد الدكتور على أهمية الثقة بالنفس وعدم الخوف من الحالة، مشيرًا إلى أن التفاؤل والإيجابية يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في تحسين الصحة النفسية والبدنية، وبالتالي تقليل فرص حدوث مضاعفات.

على صعيد آخريد آخر، وجدت الدراسات أن الإفطار الصحي لمرضى السكر يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ويخفض متوسط هذه المستويات خلال اليوم، مما يجعل تخطي الإفطار يؤثر سلباً على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار.

يوصي الأطباء بتناول وجبة إفطار تحتوي على كمية كبيرة من الدهون وكمية معتدلة من البروتين بدلاً من تناول أي شيء آخر، حيث تظهر الأبحاث أن هذا النوع من الإفطار قليل الكربوهيدرات يعتبر أفضل لمرضى السكر.

بالإضافة إلى العوامل الجسمية والوراثية، يلعب النظام الغذائي الصحي دوراً كبيراً في تنظيم مستويات السكر في الدم، لذا يُنصح بتناول وجبة الإفطار بعناية خاصة.

وفقاً لتوصيات الاطباء، يجب أن تحتوي وجبة الإفطار لمرضى السكر على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون الصحية والألياف والبروتين، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير الطاقة خلال اليوم.

يشير الاطباء إلى أن تناول وجبة فطور صحية يمكن أن يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم ويساهم في منع ارتفاعها لاحقاً في اليوم، ما يؤكد أهمية الإفطار في تحكم السكر لدى مرضى السكر.

من جهة أخرى، يحذر الأطباء من تأثير تجاهل وجبة الإفطار على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار، لذا ينبغي على مرضى السكر التركيز على تناول وجبة إفطار غنية بالدهون ومعتدلة البروتين للحفاظ على صحتهم.