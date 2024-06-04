بنك التعمير والإسكان يُكرم ضمن أفضل 100 مؤسسة بالسوق المصرية

كُرم بنك التعمير والإسكان ضمن قائمة أفضل 100 مؤسسة وشركة عاملة بالسوق المصرية، وذلك خلال فعاليات قمة مصر للأفضل 2024، والتي أُقيمت يوم الإثنين الموافق 3 من يونيو الجاري، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبحضور نخبة من الوزراء والقيادات التنفيذية لكبرى المؤسسات والشركات العاملة في السوق المصرية.

ويأتي هذا التكريم تتويجاً لمواصلة البنك مسيرة نجاحه وتمكنه من تسريع وتيرة نموه وتحقيق معدلات نمو قوية وملحوظة على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال عام2023، وذلك وفقاً للمعاير والمؤشرات المالية والاقتصادية التي وضعتها القمة والمتمثلة في الإيرادات وصافي الأرباح والقيمة السوقية وإجمالي الأصول، حيث تمكن البنك من مواصلة تعزيزه للأصول الخاصة به ليبلغ إجمالي الأصول 125 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 21%، مما أثمر بدوره عن نمو صافي إيرادات التشغيل بنسبة 95% لتصل إلى 12.3 مليار جنيه، كما تمكن البنك على خلفية هذا الأداء من زيادة صافي الأرباح لتسجل 6.031 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 167.2% بنهاية عام2023، ليبرهن البنك بذلك على مكانته كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة في القطاع المصرفي المصري.

وقد تسلم التكريم حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، معرباً عن فخره بحفاظ البنك على مسيرة نموه المستدام والتمكن من مواصلة تحقيق معدلات نمو قوية خلال عام2023 والتي تعكس قوة مركزه المالي، فعلى الرغم من التحديات الراهنة، فقد تمكن البنك من تحقيق معدلات نمو ملحوظة ومتسارعة وسط بيئة تنافسية قوية، مما يعكس قوة استراتيجيته وقدرته على التكيف مع التغيرات المتلاحقة في السوق المصرفي، وذلك بتبنيه لنموذج أعمال منفرد نجح من خلاله في تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، مع الحرص على إدارة الموارد بفعالية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام، والالتزام بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية لتحقيق ذلك النجاح المتواصل.