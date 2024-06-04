الأزهر يعلن انطلاق العمل في «المشروع القرآني الصيفي» للمساعدة على حفظ القرآن
أعلنت الإدارة العامة للقرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، انطلاق العمل في «المشروع القرآني الصيفي» لهذا العام ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤م، طوال فترة الإجازة الصيفية، من أول يونيو إلى 10 سبتمبر المقبل، في المعاهد التي تم تخصيصها للمشروع بكل منطقة.
وأوضح الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، أن «المشروع القرآني الصيفي» يجري العمل فيه على محورين: المحور الأول: (احفظ مقررك) بالمعاهد الأزهرية، ويجري العمل به ثلاثة أيام أسبوعيًّا من الساعة 9 صباحًا وحتى الثانية عشرة أيام (الأحد والثلاثاء والخميس) من كل أسبوع، أمام المحور الثاني فهو محور (عشرة آلاف خاتم) بمكاتب التحفيظ الأهلية الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف، ويجري العمل بها خمسة أيام في الأسبوع بحد أدنى، والعمل خمس ساعات يوميًّا.
وبيَّن الدكتور أبو اليزيد سلامة أن إدارات شؤون القرآن الكريم بالمناطق الأزهرية ستقوم على متابعة تنفيذ المشروع وتذليل العقبات، وعمل كشوف متابعة للتلاميذ المشاركين بالمشروع لمتابعة التزامهم وقدر استفادتهم من المشروع، ومقدار الحفظ عند الاشتراك في المشروع، ثم مقدار ما تم حفظه خلال المشاركة في المشروع.
رئيس قطاع المعاهد يطمئن على طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بمستشفى 57357
في سياق متصل تفقد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أعمال امتحان مادة القرآن الكريم بالقسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الاثنين، حيث زار عددًا من لجان الامتحانات، استهلها بالاطمئنان على الطلاب الذين يؤدون امتحاناتهم بمستشفى 57357، مبلغا تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لهم وتمنياته لهم بالشفاء العاجل والتوفيق والنجاح، مشيدا بصبرهم وقوة إيمانهم، مبينا أنَّ مرضَهم امتحانٌ عليهم أن يجتازوه لأن فيه ثواب عظيم.
وفي إطار المتابعة المستمرة من قيادات قطاع المعاهد الأزهرية لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، تفقد اليوم الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور محمد القزاز، أمين المكتب الفني بقطاع المعاهد الأزهرية، لجان امتحانات معهدي بنين وفتيات الأقصر بمنطقة الأقصر الأزهرية، كما تفقد الشيخ عوض الله عبد العال، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون المناطق والخدمات، لجنة معهد فتيات القدس بمنطقة الجيزة الأزهرية، والتي تشمل معاهد: (القدس النموذجي– قرطبة الخاص عربي ولغات– فتيات الهرم).