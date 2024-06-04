الأزهر يعلن انطلاق العمل في «المشروع القرآني الصيفي» ‏للمساعدة على حفظ القرآن

أعلنت الإدارة العامة للقرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، انطلاق العمل في «المشروع القرآني الصيفي» لهذا العام ١٤٤٥ هـ - ‏‏٢٠٢٤م، طوال فترة الإجازة الصيفية، من أول يونيو إلى 10 سبتمبر المقبل، في المعاهد التي تم ‏تخصيصها للمشروع بكل منطقة.‏

وأوضح الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، أن ‏«المشروع ‏القرآني الصيفي» ‏يجري العمل فيه على محورين: المحور الأول: (احفظ مقررك) بالمعاهد الأزهرية، ويجري ‏العمل به ثلاثة أيام أسبوعيًّا من الساعة 9 صباحًا وحتى الثانية عشرة أيام (الأحد والثلاثاء والخميس) من ‏كل أسبوع، أمام المحور الثاني فهو محور (عشرة آلاف خاتم) بمكاتب التحفيظ الأهلية الخاضعة لإشراف ‏الأزهر الشريف، ويجري العمل بها خمسة أيام في الأسبوع بحد أدنى، والعمل خمس ساعات يوميًّا.‏

وبيَّن الدكتور أبو اليزيد سلامة أن إدارات شؤون القرآن الكريم بالمناطق الأزهرية ستقوم على متابعة تنفيذ المشروع ‏وتذليل العقبات، وعمل كشوف متابعة للتلاميذ المشاركين بالمشروع لمتابعة التزامهم وقدر استفادتهم من ‏المشروع، ومقدار الحفظ عند الاشتراك في ‏المشروع، ثم مقدار ما تم حفظه خلال المشاركة في المشروع. ‏

رئيس قطاع المعاهد يطمئن على طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بمستشفى 57357

في سياق متصل تفقد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أعمال ‏امتحان مادة القرآن الكريم بالقسم ‏العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الاثنين، حيث زار عددًا من لجان الامتحانات، استهلها ‏بالاطمئنان على الطلاب الذين يؤدون امتحاناتهم ‏بمستشفى 57357، مبلغا تحيات فضيلة الإمام الأكبر ‏الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لهم وتمنياته لهم بالشفاء العاجل والتوفيق ‏والنجاح، مشيدا بصبرهم وقوة ‏إيمانهم، مبينا أنَّ مرضَهم امتحانٌ عليهم أن يجتازوه لأن فيه ثواب ‏عظيم.‏

وفي إطار المتابعة المستمرة من قيادات قطاع المعاهد الأزهرية لامتحانات الشهادة الثانوية ‏الأزهرية، تفقد ‏اليوم الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور محمد القزاز، أمين المكتب ‏الفني بقطاع المعاهد الأزهرية، لجان امتحانات معهدي بنين وفتيات الأقصر بمنطقة ‏الأقصر الأزهرية، كما ‏تفقد الشيخ عوض الله عبد العال، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية ‏لشئون المناطق والخدمات، لجنة ‏معهد فتيات القدس بمنطقة الجيزة الأزهرية، والتي تشمل معاهد: (القدس النموذجي– قرطبة ‏الخاص عربي ‏ولغات– فتيات الهرم).