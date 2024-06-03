رئيس قطاع المعاهد يطمئن على طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بمستشفى 57357
تفقد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أعمال امتحان مادة القرآن الكريم بالقسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الاثنين، حيث زار عددًا من لجان الامتحانات، استهلها بالاطمئنان على الطلاب الذين يؤدون امتحاناتهم بمستشفى 57357، مبلغا تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لهم وتمنياته لهم بالشفاء العاجل والتوفيق والنجاح، مشيدا بصبرهم وقوة إيمانهم، مبينا أنَّ مرضَهم امتحانٌ عليهم أن يجتازوه لأن فيه ثواب عظيم.
وفي إطار المتابعة المستمرة من قيادات قطاع المعاهد الأزهرية لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، تفقد اليوم الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور محمد القزاز، أمين المكتب الفني بقطاع المعاهد الأزهرية، لجان امتحانات معهدي بنين وفتيات الأقصر بمنطقة الأقصر الأزهرية، كما تفقد الشيخ عوض الله عبد العال، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون المناطق والخدمات، لجنة معهد فتيات القدس بمنطقة الجيزة الأزهرية، والتي تشمل معاهد: (القدس النموذجي– قرطبة الخاص عربي ولغات– فتيات الهرم).
طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون الامتحان اليوم في هدوء ويسر ودون شكاوى
وأدى الطلاب الامتحان اليوم في هدوء ويسر ودون شكاوى من الورقة الامتحانية، وقامت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبيل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان، وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة من السهولة إلى الصعوبة وفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.
ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبًا، و27927 طالبة، ومن القسم الأدبي 59169 طالبًا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب للقسمين 156392 طالبًا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.