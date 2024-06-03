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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

وكيل قطاع المعاهد الأزهرية ورئيس منطقة الأقصر يتابعان سير أعمال الامتحانات

لجان الامتحانات
لجان الامتحانات

تفقد فضيلة الدكتور أحمد شرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون التعليم، يرافقه فضيلة الدكتور خليفة محمد ابراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، والدكتور محمد القزاز، أمين عام المكتب الفنى بقطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ محمود الطيب، مدير التعليم الإعدادي، اليوم الاثنين الموافق 3 يونيو الجاري،  لجان امتحانات منطقة الأقصر الأزهرية، حيث تم متابعة لجنة معهد فتيات وبنين الأقصر.

وخلال الجولة التفقدية، تم الاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، مع التأكد من الالتزام التام بتطبيق اللوائح والتعليمات الخاصة بالامتحانات، والتأكد أن الورقة الامتحانية مطابقة للمواصفات، ومن داخل المنهج المقرر على الطلاب فى هذا العام.

وقد أدى طلاب القسم العلمى بالشهادة الثانوية الأزهرية، والبالغ عددهم ٣٣٦٠ طالبا وطالبة بمنطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الاثنين، الامتحان فى مادة القرآن الكريم.

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