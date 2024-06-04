الثلاثاء 04/يونيو/2024 - 07:54 م 6/4/2024 7:54:17 PM

السادة الأجلاء أحزننى ما أراه حينما أستمع إلى قارئى القرآن الكريم على اليوتيوب لكبار مشايخنا الأجلاء عندما تستمع الآيات البينات وبينما الشيخ يتواصل بقراءة القرآن لترى عجب العجاب بقطع القرآن ويدخل اليوتيوب بوصلة من الرقص والإعلانات الرخيصة الساقطة لا تتناسب مع قدسية القرآن وآياته الكريمة، وللأسف أن مدخلى الإعلانات ببرامج ودعايات عربية من رقص وهزل بين الآيات وأنا لا يرضينى ولا يرضى أحدًا أن يتم قطع الآيات لعمل إعلانات لكسب رخيص على حساب قدسية القرآن، ولذلك فإننى أتوجه إلى شيخنا الجليل شيخ الأزهر بالتدخل الفورى لدى مسئولى اليوتيوب بمصر بمنع إدخال الإعلانات والمجون بين الآيات حرمة لقدسية لأن بين القرآن والاستماع تتوه المعانى مع هذا الخلط بين كلام الله وهذه الخزعبلات ومنا هو واضح أن غالبية الإعلانات مصرية فلا يجوز ذلك من هنا أو هناك وسرعة وقف هذه الإعلانات بين الآيات حفاظًا لقدسية القرآن وفقكم الله لما فيه خير أمتنا وبلادنا وحمي الله مصر من كيد الكائدين.