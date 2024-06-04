رئيس معهد الفلك يكذب تصريحات العالم الهولندي: نعيش بمنطقة آمنة (فيديو)

علق الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، على توقعات عالم الزلازل الهولندي الشهير فرانك هوغربيتس، بشأن حدوث زلزال يضرب الأرض خلال الأيام المقبلة، موضحًا أنه ليس هناك زلازل مثلما يتردد والزلازل ميزان طبيعي للأرض يحدث يوميًا.

وشدد “رابح”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديم برنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، على أن مصر في منطقة آمنة وليست خطيرة فيما يتعلق بحدوث الزلازل.

وعن تكرر مثل هذه التصريحات من قبل فرانك هوغربيتس بشأن توقعاته بحدوث هزات أرضية أو زلازل عنيفة قريبًا، موضحًا أن هذا الشخص ليس عالم ولكنه منجم ودائما ما يحب الترند فهو ليس فلكي أو جيولوجي كما يزعم البعض.

وضرب زلزال قوي بلغت شدته 5.9 درجات وسط اليابان صباح الإثنين من دون أن يتسبب في إطلاق تحذير من تسونامي، حسبما ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وضرب الزلزال الذي شعر به السكان الساعة 6.31 صباحًا (21,31 ت ج الأحد) شبه جزيرة نوتو التي سبق أن تضررت بشدة من زلزال آخَر في الأول من يناير أسفر عن مصرع 230 شخصًا.



وبحسب تلفزيون "إن إتش كيه"، قالت السلطات المحلية إنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار على الفور.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن هزة ارتدادية بلغت قوتها 4.8 درجات حدثت بعد عشر دقائق على الزلزال الأول.



وطلبت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية من سكان المنطقة التزام الهدوء والحذر من الأجسام المتساقطة.

وسرعان ما طمأنت هيئة الرقابة النووية السكان وقالت إنه "تم تعليق العمل بمحطة كاشيوازاكي كاريا للطاقة النووية في محافظة نيجاتا وبمحطة شيكا للطاقة النووية في محافظة إيشيكاوا، من أجل التحقق، لكن لم يتم اكتشاف أي حالات شاذة".