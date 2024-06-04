سائق أوبر يمثل أمام الجنايات بتهمة خطف فتاة مدينة نصر وهتك عرضها

أحالت النيابة العامة اليوم سائقًا بشركة "أوبر" إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته على جناية خطف أنثى بالتحيل المقترنة بجناية هتك عرضها بالقوة والتهديد.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى استدعاء المجني عليها لسيارة أجرة عبر تطبيق "أوبر"، حيث قام المتهم بإغلاق التطبيق لمنع تتبعه، واصطحبها إلى طريق صحراوي بعيد عن أعين المارة.

وبحسب التحقيقات، فقد توقف المتهم بالسيارة وترجل منها إلى مقعد المجني عليها، وقام بهتك عرضها. وعندما حاولت مقاومته، تعدى عليها بالضرب، مهددًا إياها بسلاح أبيض.

ولكن بفضل استغاثة المجني عليها، تمكن اثنان من المارة من مساعدتها، بينما فر المتهم هارباً.

وبعد استماع النيابة العامة لأقوال الممثل القانوني لشركة "أوبر"، تأكد لها أن المتهم لم يبدأ إشعار الرحلة، كما قام بإغلاق التطبيق في مكان الواقعة.

وقدم ممثل الشركة مقطعًا ملتقطًا من الأقمار الصناعية يظهر خط سير المتهم وصولًا إلى مكان الواقعة.

كما أضاف بأن حساب المتهم عبر تطبيق الشركة سبق وأن تم إغلاقه، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده بالتحرش الجنسي، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا باستخدام مستندات غير صحيحة.

وبناءً على ذلك، أمرت النيابة العامة بضبط المتهم وسيارته، وطلبت تحريات الشرطة التي أثبتت صحة الواقعة.

وألقت الشرطة القبض على المتهم، وضبطت سيارته، التي عُثر بداخلها على السلاح الأبيض المستخدم في الجريمة.