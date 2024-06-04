منسي يقود هجوم الزمالك فى لقاء النصر الودي
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن تشكيل الأبيض لخوض مباراة النصر الودية المقرر لها على ملعب النادي بعد قليل ، في إطار الاستعداد لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الفريق كالتالي :
حراسة المرمى : عمر عبد العزيز .
الدفاع : عمر جابر - أحمد رفاعي - أحمد عاطف - عبد الرحمن علي.
خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - سيد عبدالله "نيمار"- مهاب ياسر.
خط الهجوم : ناصر منسي.