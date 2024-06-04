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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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منسي يقود هجوم الزمالك فى لقاء النصر الودي

منسي
منسي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن تشكيل الأبيض  لخوض مباراة  النصر الودية المقرر لها على ملعب النادي بعد قليل ، في إطار الاستعداد لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي :

حراسة المرمى : عمر عبد العزيز .

الدفاع : عمر جابر - أحمد رفاعي - أحمد عاطف - عبد الرحمن علي.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - سيد عبدالله "نيمار"- مهاب ياسر.

خط الهجوم : ناصر منسي.

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