لافروف: العسكريون الفرنسيون الموجودون بأوكرانيا كمدربين أو مرتزقة هدف مشروع للقوات الروسية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن أي عسكريين فرنسيين في أوكرانيا سواء كانوا مدربين أو مُرْتَزِقَة ، فهم هدف مشروع لروسيا.

وقال لافروف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، إن هناك بعض الأدلة المحددة التي تشير إلى وجود مدربين فرنسيين في أوكرانيا وأنهم يعملون هناك بالفعل، موضحًا "سواء كانوا من أفراد القوات المسلحة الفرنسية أو من المُرْتَزِقَة ، فهم يمثلون أهداف مشروعة بالنسبة للقوات الروسية".

يُذكر أن القائد الأعلى للقوات الأوكرانية أولكسندر سيرسكي أعلن الأسبوع الماضي أن مدربين عسكريين فرنسيين سيتم إرسالهم إلى أوكرانيا قريبًا بعد توقيع الوثائق اللازمة بين البلدين.

بدورها ، أعلنت روسيا أن هذه القوات ستصبح هدفا أولويًا للجيش الروسي فور وصولها إلى أوكرانيا، محذرة ماكرون وباريس من عواقب هذه الخطوة.

روسيا ترحب برغبة تركيا في الانضمام إلى البريكس

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)،دميتري بيسكوف،اليوم "الثلاثاء"،إن موسكو ترحب برغبة أنقرة في الانضمام إلى البريكس،وستتم مناقشة هذه المبادرة في قمة التكامل المقبلة.

وأضاف بيسكوف- في تصريحات للصحفيين حسبما أوردت وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم-"أننا نرحب جميعاً بالاهتمام المتزايد تجاه البريكس من جيراننا،بما في ذلك الشركاء المهمون مثل تركيا،ومن الواضح أن هذا الاهتمام سيكون على جدول أعمال قمة البريكس برئاسة روسيا،والتي نستعد لها بنشاط".

وأشار بيسكوف إلى أن المنظمة لا يمكنها أن تلبي بشكل كامل مصالح جميع الدول الراغبة في الانضمام إليها،مضيفا "ومع ذلك،فإن "البريكس" حريصة على الحفاظ على الاتصالات مع جميع الدول المهتمة،إنها عملية طويلة،ولكننا نرحب بمثل هذا الاهتمام الحيوي".

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد قال في وقت سابق،إن أنقرة ترغب في الانضمام إلى البريكس، مضيفا أن هذه القضية ستتم مناقشتها في الاجتماع الوزاري للمجموعة في نيجني نوفجورود.

وأشار إلى أن بعض الدول الأوروبية تعارض انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، لذلك تعتبر السلطات التركية البريكس منصة تكامل بديلة.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة "نيجني نوفجورود"الروسية اجتماعا لوزراء خارجية دول "البريكس" يومي 10 و11 يونيو الجاري.

القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية وتتقدم على محاور عدة

اخترقت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، اليوم الثلاثاء دفاعات القوات الأوكرانية.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" أن القوات الروسية استهدفت خلال 24 ساعة، القوى البشرية ودمرت المعدات الآلية التابعة للكتيبة 42، وكتيبة المشاة الآلية 57، ولواء الهجوم الجوي 82 واللواء 36 من مشاة البحرية، ولواء الدفاع 125 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق جوفتنيفو، وليبتسي، وستاري سالتوف، وفيسوكا ياروجا في مقاطعة خاركوف.