شباب الصحفيين ترصد آراء المواطنين من داخل منافذ أمان بكفر الشيخ: اللحوم أعلى جودة وأقل سعر

تفقدت جبهة شباب الصحفيين منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية في مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ ورصدت آراء المواطنين في المبادرة الوطنية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتقديم اوجة الرعاية الاجتماعية والإنسانية لرجل الشارع البسيط.



قال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: وجدنا اقبال كبير من الاهالي على منافذ أمان المتواجدة من خلال 1026 منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات على مستوى الجمهورية ومن المتفذ المتواجد في ميدان العارف بالله سيدي ابراهيم الدسوقي أشاد المواطنين بجودة اللحوم البلدي وسعرها على قد الايد وبتخفيضات كبيرة تصل إلى 40% عن مثيلاتها في الأسواق.



أكد حميدو الفزاري من أهالي دسوق: بصراحة اللحوم ممتازة وسعر الكيلو 250 جنية واهم ما يميز منافذ أمان إن اللحوم طازجة وافضل بكثير من المتواجدة في محلات الجزارة والمعاملة طيبه للغاية فضلا عن النظافه التي أصبحت شعار المنافذ.



اضاف علاء الزواوي من دسوق: شكرا وزارة الداخلية على منافذ امان وفعلا اللحوم جيدة جدا وسعرها بسيط وتعد ضربة قوية لجشع التجار ومبادرة جاءت في وقتها قيل عيد الأضحى المبارك.



أوضح محمد فايز من دسوق:منظر اللحوم البلدي في المنفذ حاجه تفرح وكل الشكر والتقدير إلي وزارة الداخلية على جهودها الكبيرة في المشاركة المجتمعية وتخفيف الأعباء على البسطاء وحقا هي طوق النجاة للمواطن البسيط

أوضح احمد صلاح من أهالي دسوق:لحوم طازجة وبلدي والسعر في متناول الجميع وأقل من الأسواق من 150الي 200جنية في الكيلو ولفت نظري غير جودتها نظافة العاملين في المكان وحسن المعاملة مع المواطنين وتحيا مصر وعاشت وزارة الداخلية.