غداً الأربعاء.. فتح باب التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية ببني سويف

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني ببني سويف، عن فتح باب التظلمات للطلاب الراغبين في تقديم تظلم من نتائج امتحانات الفصل الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023 ، وذلك بداية من غدا الأربعاء 5 يونية الجاري وحتى الخميس13 من نفس الشهر ،على أن تستأنف لجنة التظلمات أعمالها عقب إجازة عيد الاضحى المبارك بداية من الأحد الموافق 23 يونية الجاري وحتى 2 يوليو المقبل من الساعة 8:30 صباحا وحتى 12 ظهرا.

من جهته أشار هاني عنتر وكيل الوزارة، إلى اجتماعه "اليوم"بحضور عمر سيد مدير عام الشئون المالية والإدارية والأستاذة لبنى عويس مدير إدارة شؤون الطلاب ، سليمان محمد علي رئيس لجنة النظام والمراقبة قطاع" أ" ، و هشام سالم رئيس لجنة النظام والمراقبة قطاع "ب"

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تحديد شباك لكل قطاع حيث يضم قطاع " أ " إدارات ( ناصر وسمسطا واهناسيا وببا ) بينما يضم قطاع "ب "إدارات ( بني سويف والواسطى والفشن ) للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور، حيث يقوم ولي الأمر أو الطالب بتسديد مبلغ 35 جنيها عن كل مادة تسدد بخزينة المديرية،وملء طلب مراجعة المواد (من إدارة شؤون الطلبة بالمديرية) على أن يتم مراجعة أوراق إجابة قطاع" أ "بمقر مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية ،وقطاع" ب" بمدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية

تجدر الإشارة إلى أن محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم،قد اعتمد"أمس الاثنين"نتيجة امتحان الدور الأول للفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023 بنسبة بنجاح 76.28 % لطلبة النظامي،فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب للإعدادية المهنية 74.1%، والإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع 89.7 % ،ونسبة 100 % لشهادة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الخاصة،والنور للمكفوفين 83.3 % ، وبنسبة 48.8 % لطلبة المنازل